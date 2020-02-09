بالصور- زينة تحتفل بعيد ميلادها وسط صديقاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: شاركت الفنانة زينة جمهورها بصور من احتفال عيد ميلادها، عبر حسابها الخاص على انستجرام. وظهرت زينة وسط مجموعة من صديقاتها من خارج الوسط الفني. وكتبت:" شكرًا يا أجمل صديقات، قضيت وقت رائع، عيد ميلادي". . زينة تتابع حاليًا ردود الأفعال حول فيلمها "الفلوس" الذي يعرض حاليًا من بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني.

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