تراند اليوم : اتهام فنان مصري شهير بتهم غير أخلاقية



فتح النائب العام المصري تحقيقًا في بلاع ضد فنان شهير، متهم بعدة اتهامات غير أخلاقية، بعد أن تقدم محامي ببلاغ ضده مدعمًا بالفيديو.

المحامي المصري أيمن محفوظ، اتهم الفنان محمد رمضان، بالترويج الخمور والاغتصاب والشذوذ في أغنيته الأخيرة (بوم بوم.. رايحين نسهر)، قائلا إنها تحرض على اغتصاب النساء بمشاهد وصفها مقدم البلاغ بأنها تثير الغثيان، ومطالبًا بحبسه.

وأضاف المحامي المصري في بلاغه، أن الترويج للخمر محظور بأي وسيلة طبقا لقانون حظر شرب الخمر، رقم 63 لسنة 1976 بالمواد 3 و6 و8 ويعاقب على ذلك بعقوبة الحبس 6 أشهر والغرامة، ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر هذا الاعلان باي وسيله وهي بالطبع الشركه المنتجه لهذا العمل.

واستطرد محفوظ قائلا: الأغنية تتضمن أيضا الترويج للشذوذ الجنسي حيث يتخيل رمضان أنه يعانق إحدى الفتيات بمنتهي الابتذال وسرعان ما يكتشف أن الفتاه في حقيقة الأمر "رجل"، ومشهد آخر صادم لدخول رمضان إلى "الحمام" على إحدى السيدات عدة مرات، ثم يقرر اغتصابها بفعل الخمر وهو سعيد ومبتسم، وذلك بخلاف إشاراته الإباحية المعتادة والتعري الذي أصبح سمة للفنان محمد رمضان.

وأكمل محفوظ في بلاغه، أن التحريض على الأفعال المنافية للآداب بمادة مصورة (فيديو كليب) بقصد الاتجار والتوزيع تصل العقوبة لخمس سنوات، طبقا لنص المادة 296 و178 من قانون العقوبات.

واختتم محفوظ بلاغه، الذي حمل رقم لسنة 2020 عرائض النائب العام التحقيق في البلاغ واتخاذ اللازم قانونا نحو تقديم محمد رمضان والمسئولين عن إنتاج أغنية (بوم بوم) لمحاكمة جنائية عاجلة بتهم الترويج للخمر والشذوذ واغتصاب النساء وتطبيق مواد الاتهام.

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