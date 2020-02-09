تراند اليوم : الفنان "محمد رمضان" يرد على "الطيار الموقوف" بسببه

نفى الممثل المصري محمد رمضان، رواية الطيار أشرف أبو اليسر حول دخوله معه كابينة الطائرة والتقاط فيديو وصور معه، الأمر الذي كان سببًتا في إيقافه عن العمل مدى الحياة.

كان قائد الطائرة الموقف عن العمل مدى الحياة، نشر فيديو حول الواقعة على وسائل الاجتماعي، تحدث خلاله عن إيقافه عن ممارسة مهنة الطيران مدى الحياة.

وقال إن الفنان محمد رمضان طلب التقاط صورة داخل كابينة القيادة "من أجل أن يريها لابنه، فوافق على اعتبار أنها طائرة خاصة ولا يوجد فاصل بين الكابينة والركاب الذين لا يزيد عددهم عن 8 ركاب فقط".

وأشار إلى أنه أخبر رمضان أن تلك الصور ليست للنشر أو العرض.

لكن رمضان قال خلال مداخلة تليفزيونية، إن ما حكاه "أبو اليسر" غير صحيح، ولم يطلب منه فقط أن يلتقط صورة من أجل أن يريها لابنه، مشيرًا إلى أنه لم يفبرك الفيديو كما قيل، وأنه كان يعلم أنه يصور فيديو وأنه سوف ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ورأى أن الموضوع لا يستحق الضجة التي أثيرت حوله، خاصة وأنه لم يقد الطائرة، لافتًا إلى أنه حاول التدخل لحل الأزمة، لكن سلطة الطيران المدني هي من اتخذت القرار، لذا لم يستطع فعل أي شيء تجاه منعه.

وأشار إلى أن ما فعله سبقه إليه فنانون آخرون، معربًا عن أسفه لأنه تسبب في إلحاق الأذى بالطيار، وتمنى أن يعرف ما التعويض المناسب له حتى يقدمه.

ووجه اعتذاره له قائلاً: "أنا آسف لو كنت أنا سبب في مشكلة ليك"، ووعده أنه لن يتخلى عنه مهما طلب.

