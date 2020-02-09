تراند اليوم : سخرية من نجمة شهيرة بسبب "كورونا"



تعرضت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، للسخرية من قبل متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" إثر نشرها لمقطع فيديو تتحدث فيه عن تدابير الوقاية ونصائحها للحماية من "فيروس كورونا".

وظهرت "سوزان" في المقطع وهي تضع القفازات والكمامة الطبية، ناصحة الجميع بضرورة ارتدائها خاصة عند السفر والتواجد في المطارات للوقاية والحماية من الفيروس الخطير.

مع ذلك، تعرضت للسخرية من قل متابعيها، رغم إغلاق خاصية التعليق على الفيديو، إذ اتهمها البعض باستغلال المرض الذي أثار الفزع في العالم لإثارة الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

غير أنه في المقابل، هناك من أثنى على مبادرتها، وقاموا بتداول المقطع، مشيدين باللفتة الطيبة منها بالتوعية بخطر الفيروس المميت، وحث الجمهور على توخي الحذر للوقاية منه.

و"كورونا" عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع فى هذه العائلة القاتلة.

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ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوى وحتى الوفاة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان.