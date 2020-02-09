تراند اليوم : صورة خطيبة نجم «طيور الجنة» والكشف عن هويتها



بعد المفاجأة التي فجرها المعتصم مقداد، بنشر صورة من حفل خطوبة شقيقه "الوليد"، نجماى قناة "طيور الجنة"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة لخطيبته.

وتظهر الصورة لخطيبته عندما كانت تتخرج من الثانوية العامة برفقة والدها، حيث أنها ابنة عمه واسمها نور غسان مقداد، التي تبلغ من العمر 21 عامًا. وأثنى الجمهور على خطيبته متمنيين له السعادة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، ضجت في اليومين الماضيين بخبر خطوبة نجم قناة طيورالجنة، الوليد مقداد، بعدما قام شقيقه المعتصم بنشر صورة تجمعهما لتهنئته.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر، خاصة أن الوليد عُرف في فترة طفولته من خلال أغانيه التي قدمها مع شقيقه وأفراد عائلته على القناة، كما عبروا عن صدمتهم بمرور الزمن كون صورته محفورة لدى الجميع وهو طفل بجانب شقيقه يؤديان الأغاني في القناة.







