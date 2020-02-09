شاهد: المصممة اللبنانية “ديانا الزين” تنشر صور ومقاطع فيديو لها خلال تواجدها في الرياض وركوبها الدباب في الثمامة

نشرت المصممة اللبنانية ديانا الزين ، مقاطع فيديو لها خلال تواجدها في الرياض ، وركوبها الدباب في الثمامة . وأظهرت الصور “الزين” وهي تتجول في البوليفارد في الرياض ، بفستان حرير ، معبرة عن سعادتها بتواجدها في الرياض . كما نشرت “الزين” فيديو وصور لها خلال ركوبها “دباب” في الثمامة ، وعلقت قائلة : ” على البال كل التفاصيل وأحلى التفاصيل والحل والترحال .. والنار والهيل والقمره اللي نورت ليل.. ورى ليل والنظرة المكسورة .. والبسمة المقهورة .. والخطوة المغرورة”.

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