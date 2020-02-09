محمد رمضان متهم بالتحريض على الاغتصاب والشذوذ.. ما القصة؟

يواجه الفنان المصري محمد رمضان اتهامات خطيرة قد تودي به إلى الهلاك، إذا نظر إليها القضاء في مصر بنظرة مؤيدة للمعارضين، وذلك بسبب أغنية “بم بم”، التي أشعلت موجة غضب واتهامات بترويج الفنان للخمور والاغتصاب والشذوذ، من خلال أغنيته. الاتهامات التي وجهت للفنان محمد رمضان، جاءت في بلاغ رسمي إلى النائب العام، قدمه المحامي المصري أيمن محفوظ، مطالبا فيه بحبس رمضان على ذمة التحقيقات، والتحقيق في الأغنية واحتواء الفيديو كليب على شرب للخمور والشذوذ والتحريض على اغتصاب السيدات. ووثق المحامي المصري، اتهامه للفنان رمضان، بمواد قانونية تؤكد صحة اتهاماته له؛ إذ إن القانون المصري حظر شرب الخمر أو الترويج له حسب المادة رقم 63 لعام 1976 بالمواد 3 و6 و8، ويعاقب بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الحبس إضافة للغرامة التي تقررها المحكمة.

وأضاف في بلاغه أنه يعاقب بذات العقوبة المسؤول عن نشر هذا الإعلان بأي وسيلة، قاصدا “الشركة المنتجة لهذا العمل”، موضحا أن الأغنية تتضمن الترويج للشذوذ الجنسي أيضا. وشرح محفوظ، في بلاغه، تفاصيل أغنية “بم بم”، التي ظهر فيها رمضان متخيلا معانقته لإحدى الفتيات بمنتهى الابتذال، وسرعان ما يكتشف أن الفتاة في حقيقة الأمر رجل. وتضمن البلاغ مشهدا آخر في الأغنية، يكمن في دخول رمضان على إحدى السيدات في الحمام لعدة مرات ثم يقرر اغتصابها بفعل الخمر وهو سعيد ومبتسم، بخلاف إشاراته الإباحية التي اعتاد أن يقوم بها، بخلاف التعري الذي أصبح سمة للفنان.

واتهم المحامي أيمن محفوظ، الفنان محمد رمضان، بالتحريض على الأفعال المنافية للآداب بمادة مصورة بغرض الاتجار والتوزيع، تصل فيه العقوبة إلى خمس سنوات طبقا لنص المادة 296 و178 من قانون العقوبات، داعيا النائب العام للتحقيق في البلاغ واتخاذ اللازم قانونا، وتقديم رمضان والمسؤولين عن إنتاج أغنية ”بم بم“ لمحاكمة جنائية عاجلة. وكان الفنان محمد رمضان، قد طرح كليبه المثير للجدل “رايحين نسهر” مؤخرا، والذي يتعاون خلاله مع المخرج محمد سامى، حيث احتوت كلمات الأغنية على “بم بم” و”يا جماعة”. ويظهر الفنان المصري خلال شهر رمضان المقبل، في مسلسل “البرنس” ويشاركه المسلسل نجلاء بدر، وأحمد زاهر، وسلوى عثمان، وأحلام الجريتلى، وإدوارد، وريم سامى، ومحمد علاء، وهو العمل الذي يشهد تكرار تعاون بين رمضان والمخرج محمد سامي بعد تجربتهما الدرامية الناجحة في مسلسل الأسطورة.