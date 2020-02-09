صور.. تكريم النجوم من مهرجان جمعية الفيلم السنوي

اختتم مهرجان جمعية الفيلم السنوي دورته السادسة والأربعون مساء أمس، وسط حضور جماهيري كبير في سينما رينيسانس بوسط البلد.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على ارواح من رحلوا عن عالمنا في الفترة الأخيرة وهم الناقد يوسف شريف رزق الله، الفنانة ماجدة، الفنانة نادية لطفي، المخرج سمير سيف، واخيرًا الكاتب والسيناريست لينين الرملي.

تم تكريم عدد من الفنانين الراحلين من بينهم توفيق الدقن وتسلم التكريم

نجله ماضي توفيق الدقن، كذلك تم تكريم الفنان علي الكسار وتسلم الجائزة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما بدلًا عن نجل علي الكسار بسبب ظروفه الصحية الصعبة، كما تم تكريم أبو السعود الإبياري وتسلم التكريم طارق الإبياري، وأخيرًا تم تكريم المخرج ممدوح شكري رائد الفيلم السياسي في مصر.

وبالطبع لم ينسى مهرجان جمعية الفيلم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله والذي نعاه رئيس المهرجان محمود عبد السميع بأنه أحد أعمدة المهرجان، تسلم التكريم نجله أحمد رزق الله.

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بالإضافة لتكريم من رحلوا عن عالمنا تم ايضًا تكريم كل من الفنان لطفي لبيب، السيناريست وحيد حامد، المخرج داوود عبد السيد، الموسيقار منير الوسيمي ومهندس الديكور نهاد بهجت.

الجدير بالذكر إن مهرجان جمعية الفيلم عرض 8 أفلام من الأعمال التى عرضت طوال 2019 لإعادة تقيمها وعقب كل عرض ندوة بحضور صناع الفيلم.