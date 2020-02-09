أعلن المطرب رامي جمال عن موعد لإحتفاله بالألبوم الجديد"أنا لوحدي" بمشاركة صديقه الفنان أحمد كامل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام".
مسجد المشير التجمع الخامس"، ونال إعجاب آلاف المتابعين معبرين عن حماسهم لحضور الحفل.
وعلق على مجموعةصور للبوستر الدعائي للألبوم قائلًا:"هنستناكم يوم الجمعة 21فبراير عشان نحتفل مع بعض بالألبوم بمشاركة صديقي الفنان أحمد كامل في المنارة أرينا بجوار
يذكر أن المطرب رامي طرح ألبومه الجديد" أنا لوحدي" يوم 24يناير، كلمات الشاعر محمد عاطف وقد حقق نسبة مشاهدة كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد وتفاصيل حفل رامي جمال بالتجمع الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.