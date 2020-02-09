فن ومشاهير

موعد وتفاصيل حفل رامي جمال بالتجمع الخامس

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أعلن المطرب رامي جمال عن موعد لإحتفاله بالألبوم الجديد"أنا لوحدي" بمشاركة صديقه الفنان أحمد كامل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام".


وعلق على مجموعةصور للبوستر الدعائي للألبوم قائلًا:"هنستناكم يوم الجمعة 21فبراير عشان نحتفل مع بعض بالألبوم بمشاركة صديقي الفنان أحمد كامل في المنارة أرينا بجوار

مسجد المشير التجمع الخامس"، ونال إعجاب آلاف المتابعين معبرين عن حماسهم لحضور الحفل.


يذكر أن المطرب رامي طرح ألبومه الجديد" أنا لوحدي" يوم 24يناير، كلمات الشاعر محمد عاطف وقد حقق نسبة مشاهدة كبيرة.

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