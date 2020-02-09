استكمالاً لـ ليالي فبراير الساهرة التي تشهدْها العاصمة الكويتية، يستعد كبار نجوم الخليج والعالم العربي لحفلاتهم الغنائية في فعاليات مهرجان هلا فبراير 2020، والتي بدأها فنان العرب محمد عبده يوم الخميس الماضي. تحيي الفنانة بلقيس حفلها الغنائي بمشاركة الفنان حسين الجسمي، وذلك يوم الخميس الموافق 13 فبراير، على أن يستقبل مسرح المهرجان يوم الجمعة الفنانة نوال الكويتية والفنان مطرف المطرف. بمشاركة الفنان حسين الجسمي، وذلك يوم الخميس الموافق 13 فبراير، على أن يستقبل مسرح المهرجان يوم الجمعة الفنانة نوال الكويتية والفنان مطرف المطرف. Advertisements ويأتي حفل الفنانة أنغام بمشاركة الفنان عبدالله الرويشد يوم الخميس الموافق 20 فبراير. الفنان عبدالله الرويشد يوم الخميس الموافق 20 فبراير. وتختتم فعاليات المهرجان يوم الجمعة الموافق 21 فبراير مع الفنان نبيل شعيل والفنان راشد الماجد. يذكر أن المهرجان قد شهد حضورًا ضخمًا في بدايته مع الفنان محمد عبده، وتابع نجاحه يوم الجمعة الماضي مع الفنان ماجد المهندس والفنانة أصالة .

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرَّف على أحدث حفلات مهرجان "هلا فبراير" القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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