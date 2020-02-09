قبل انطلاقه بساعات.. القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار

ينطلق في الساعات الأولى من صباح الاثنين حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 في دورته الـ92، وذلك على خشبة مسرح دولبي بمدينة كاليفورنيا. وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2020: أفضل فيلم Once Upon a Time in Hollywood The Irishman Parasite 1917 Marriage Story Jojo Rabbit Joker Little Women Ford v Ferrari أفضل مخرِج: مارتن سكورسيزي عن فيلم "The Irishman" كوانتين تارانتينو عن فيلم "Once Upon A Time In Hollywood" بونج جون هو عن فيلم "Parasite" سام مينديز عن فيلم "1917" تود فيليبس عن فيلم "Joker" أفضل ممثل رئيسي: خواكين فينيكس عن فيلم "Joker" آدم درايفر عن فيلم "Marriage story" ليوناردو دي كابريو عن فيلم "Once Upon A Time In Hollywood" انتونيو بانديراس عن فيلم "Pain and Glory" جوناثان برايس عن فيلم "The Two Popes" أفضل ممثلة رئيسية: رينيه زيلويجر عن فيلم "Judy" تشارليز ثيرون عن فيلم "Bombshell" سكارليت جوهانسون عن فيلم "Marriage story" سيرشا رونان عن فيلم "Little Women" كينثيا اريفو عن فيلم "Harriet" أفضل ممثل مساعد: براد بيت عن فيلم "Once Upon A Time In Hollywood" آل باتشينو عن فيلم "The Irishman" جو بيسكي عن فيلم "The Irishman" توم هانكس عن فيلم "A Beautiful Day In The Neighborhood" إنتوني هوبكنز عن فيلم "The Two Popes" أفضل ممثلة مساعدة: لورا ديرن عن فيلم "Marriage story" مارجوت روبي عن فيلم "Bombshell" فلورنس بوج عن فيلم "Little Women" سكارليت جوهانسون عن فيلم "Jojo Rabbit" كاثي بيتس عن فيلم "Richard Jewell" أفضل سيناريو أصلي: Marriage Story Once Upon a Time in Hollywood Parasite Knives Out 1917 أفضل سيناريو مقتبس: The Irishman Jojo Rabbit Little Women The Two Popes Joker أفضل فيلم رسوم متحركة: Toy Story 4 How to Train Your Dragon: The Hidden World Missing Link I Lost My Body Klaus أفضل فيلم أجنبي بلغة غير إنجليزية: Parasite Pain and Glory Les Miserables Honeyland Corpus Christi أفضل فيلم وثائقي: American Factory The Edge of Democracy Honeyland For Sama The Cave أفضل فيلم وثائقي قصير: In the Absence Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) Life Overtakes Me St. Louis Superman Walk Run Cha-Cha Advertisements أفضل فيلم قصير حي: Brotherhood Nefta Football Club The Neighbors’ Window Saria A Sister أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: Dcera (Daughter) Hair Love Kitbull Memorable Sister أفضل موسيقى أصلية: 1917 Joker Little Women Marriage Story Star Wars: The Rise Of Skywalker أفضل أغنية في فيلم: أغنية "I'm Standing With You" من فيلم "Breakthrough" أغنية "Into The Unknown" من فيلم "Frozen 2" أغنية "Stand Up" من فيلم "Harriet" أغنية "I'm Gonna love me again" من فيلم "Rocketman" أغنية "I Can't Let You Throw Yourself Away" من فيلم "Toy Story 4" أفضل تعديل صوتي: 1917 Ford v Ferrari Star Wars: The Rise of Skywalker Once Upon a Time in Hollywood Joker أفضل خلط أصوات: 1917 Ford v Ferrari Once Upon a Time in Hollywood Ad Astra Joker أفضل تصميم إنتاج: Once Upon a Time in Hollywood”l The Irishman 1917 Jojo Rabbit Parasite أفضل تصوير سينمائي: 1917 Once Upon a time in Hollywood The Irishman Joker The Lighthouse أفضل مكياج وشعر: Bombshell Joker Judy Maleficent: Mistress of Evil 1917 أفضل تصميم أزياء: Once Upon a Time in Hollywood Little Women The Irishman Jojo Rabbit Joker أفضل مونتاج: The Irishman Ford v Ferrari Parasite Joker Jojo Rabbit أفضل مؤثرات بصرية: Avengers: Endgame The Lion King Star Wars: The Rise of Skywalker The Irishman 1917

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل انطلاقه بساعات.. القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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