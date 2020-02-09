قبل انطلاقه بساعات.. القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار

ينطلق في الساعات الأولى من صباح الاثنين حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 في دورته الـ92، وذلك على خشبة مسرح دولبي بمدينة كاليفورنيا.
وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2020:
أفضل فيلم
Once Upon a Time in Hollywood
The Irishman
Parasite
1917
Marriage Story
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Ford v Ferrari
أفضل مخرِج:
مارتن سكورسيزي عن فيلم "The Irishman"
كوانتين تارانتينو عن فيلم "Once Upon A Time In Hollywood"
بونج جون هو عن فيلم "Parasite"
سام مينديز عن فيلم "1917"
تود فيليبس عن فيلم "Joker"
أفضل ممثل رئيسي:
خواكين فينيكس عن فيلم "Joker"
آدم درايفر عن فيلم "Marriage story"
ليوناردو دي كابريو عن فيلم "Once Upon A Time In Hollywood"
انتونيو بانديراس عن فيلم "Pain and Glory"
جوناثان برايس عن فيلم "The Two Popes"
أفضل ممثلة رئيسية:
رينيه زيلويجر عن فيلم "Judy"
تشارليز ثيرون عن فيلم "Bombshell"
سكارليت جوهانسون عن فيلم "Marriage story"
سيرشا رونان عن فيلم "Little Women"
كينثيا اريفو عن فيلم "Harriet"
أفضل ممثل مساعد:
براد بيت عن فيلم "Once Upon A Time In Hollywood"
آل باتشينو عن فيلم "The Irishman"
جو بيسكي عن فيلم "The Irishman"
توم هانكس عن فيلم "A Beautiful Day In The Neighborhood"
إنتوني هوبكنز عن فيلم "The Two Popes"
أفضل ممثلة مساعدة:
لورا ديرن عن فيلم "Marriage story"
مارجوت روبي عن فيلم "Bombshell"
فلورنس بوج عن فيلم "Little Women"
سكارليت جوهانسون عن فيلم "Jojo Rabbit"
كاثي بيتس عن فيلم "Richard Jewell"
أفضل سيناريو أصلي:
Marriage Story
Once Upon a Time in Hollywood
Parasite
Knives Out
1917
أفضل سيناريو مقتبس:
The Irishman
Jojo Rabbit
Little Women
The Two Popes
Joker
أفضل فيلم رسوم متحركة:
Toy Story 4
How to Train Your Dragon: The Hidden World
Missing Link
I Lost My Body
Klaus
أفضل فيلم أجنبي بلغة غير إنجليزية:
Parasite
Pain and Glory
Les Miserables
Honeyland
Corpus Christi
أفضل فيلم وثائقي:
American Factory
The Edge of Democracy
Honeyland
For Sama
The Cave
أفضل فيلم وثائقي قصير:
In the Absence
Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)
Life Overtakes Me
St. Louis Superman
Walk Run Cha-Cha
أفضل فيلم قصير حي:
Brotherhood
Nefta Football Club
The Neighbors’ Window
Saria
A Sister
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير:
Dcera (Daughter)
Hair Love
Kitbull
Memorable
Sister
أفضل موسيقى أصلية:
1917
Joker
Little Women
Marriage Story
Star Wars: The Rise Of Skywalker
أفضل أغنية في فيلم:
أغنية "I'm Standing With You" من فيلم "Breakthrough"
أغنية "Into The Unknown" من فيلم "Frozen 2"
أغنية "Stand Up" من فيلم "Harriet"
أغنية "I'm Gonna love me again" من فيلم "Rocketman"
أغنية "I Can't Let You Throw Yourself Away" من فيلم "Toy Story 4"
أفضل تعديل صوتي:
1917
Ford v Ferrari
Star Wars: The Rise of Skywalker
Once Upon a Time in Hollywood
Joker
أفضل خلط أصوات:
1917
Ford v Ferrari
Once Upon a Time in Hollywood
Ad Astra
Joker
أفضل تصميم إنتاج:
Once Upon a Time in Hollywood”l
The Irishman
1917
Jojo Rabbit
Parasite
أفضل تصوير سينمائي:
1917
Once Upon a time in Hollywood
The Irishman
Joker
The Lighthouse
أفضل مكياج وشعر:
Bombshell
Joker
Judy
Maleficent: Mistress of Evil
1917
أفضل تصميم أزياء:
Once Upon a Time in Hollywood
Little Women
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
أفضل مونتاج:
The Irishman
Ford v Ferrari
Parasite
Joker
Jojo Rabbit
أفضل مؤثرات بصرية:
Avengers: Endgame
The Lion King
Star Wars: The Rise of Skywalker
The Irishman
1917
كانت هذه تفاصيل خبر قبل انطلاقه بساعات.. القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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