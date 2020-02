قبل انطلاقه بساعات.. القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار

ينطلق في الساعات الأولى من صباح الاثنين حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 في دورته الـ92، وذلك على خشبة مسرح دولبي بمدينة كاليفورنيا.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2020:

أفضل فيلم

Once Upon a Time in Hollywood

The Irishman

Parasite

1917

Marriage Story

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Ford v Ferrari

أفضل مخرِج:

مارتن سكورسيزي عن فيلم "The Irishman"

كوانتين تارانتينو عن فيلم "Once Upon A Time In Hollywood"

بونج جون هو عن فيلم "Parasite"

سام مينديز عن فيلم "1917"

تود فيليبس عن فيلم "Joker"

أفضل ممثل رئيسي:

خواكين فينيكس عن فيلم "Joker"

آدم درايفر عن فيلم "Marriage story"

ليوناردو دي كابريو عن فيلم "Once Upon A Time In Hollywood"

انتونيو بانديراس عن فيلم "Pain and Glory"

جوناثان برايس عن فيلم "The Two Popes"

أفضل ممثلة رئيسية:

رينيه زيلويجر عن فيلم "Judy"

تشارليز ثيرون عن فيلم "Bombshell"

سكارليت جوهانسون عن فيلم "Marriage story"

سيرشا رونان عن فيلم "Little Women"

كينثيا اريفو عن فيلم "Harriet"

أفضل ممثل مساعد:

براد بيت عن فيلم "Once Upon A Time In Hollywood"

آل باتشينو عن فيلم "The Irishman"

جو بيسكي عن فيلم "The Irishman"

توم هانكس عن فيلم "A Beautiful Day In The Neighborhood"

إنتوني هوبكنز عن فيلم "The Two Popes"

أفضل ممثلة مساعدة:

لورا ديرن عن فيلم "Marriage story"

مارجوت روبي عن فيلم "Bombshell"

فلورنس بوج عن فيلم "Little Women"

سكارليت جوهانسون عن فيلم "Jojo Rabbit"

كاثي بيتس عن فيلم "Richard Jewell"

أفضل سيناريو أصلي:

Marriage Story

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Knives Out

1917

أفضل سيناريو مقتبس:

The Irishman

Jojo Rabbit

Little Women

The Two Popes

Joker

أفضل فيلم رسوم متحركة:

Toy Story 4

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Missing Link

I Lost My Body

Klaus

أفضل فيلم أجنبي بلغة غير إنجليزية:

Parasite

Pain and Glory

Les Miserables

Honeyland

Corpus Christi

أفضل فيلم وثائقي:

American Factory

The Edge of Democracy

Honeyland

For Sama

The Cave

أفضل فيلم وثائقي قصير:

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

أفضل فيلم قصير حي:

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير:

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

أفضل موسيقى أصلية:

1917

Joker

Little Women

Marriage Story

Star Wars: The Rise Of Skywalker

أفضل أغنية في فيلم:

أغنية "I'm Standing With You" من فيلم "Breakthrough"

أغنية "Into The Unknown" من فيلم "Frozen 2"

أغنية "Stand Up" من فيلم "Harriet"

أغنية "I'm Gonna love me again" من فيلم "Rocketman"

أغنية "I Can't Let You Throw Yourself Away" من فيلم "Toy Story 4"

أفضل تعديل صوتي:

1917

Ford v Ferrari

Star Wars: The Rise of Skywalker

Once Upon a Time in Hollywood

Joker

أفضل خلط أصوات:

1917

Ford v Ferrari

Once Upon a Time in Hollywood

Ad Astra

Joker

أفضل تصميم إنتاج:

Once Upon a Time in Hollywood”l

The Irishman

1917

Jojo Rabbit

Parasite

أفضل تصوير سينمائي:

1917

Once Upon a time in Hollywood

The Irishman

Joker

The Lighthouse

أفضل مكياج وشعر:

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

أفضل تصميم أزياء:

Once Upon a Time in Hollywood

Little Women

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

أفضل مونتاج:

The Irishman

Ford v Ferrari

Parasite

Joker

Jojo Rabbit

أفضل مؤثرات بصرية:

Avengers: Endgame

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker

The Irishman

1917