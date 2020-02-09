تفاصيل حفل تامر حسني ونانسي عجرم في الشيخ زايد

يستعد كل من المطرب تامر حسني والفنانة نانسي عجرم، لاحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء يوم الجمعة الموافق ٢٨ فبراير الجاري، وذلك بمنطقة أبراج "زد بارك" في مدينة الشيخ زايد.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل

فى السابعة مساء وينتهي في الحادية عشرة، كما يحرص الثنائي على تقديم مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهما التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

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ويذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسنى فيلم "الفلوس" وشاركه البطولة كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، قضية تامر حسني سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي.

والجدير بالذكر أن الفنانة نانسي عجرم تواصل تقديم برنامج "ذا فويس كيدز"برفقة المطرب محمد حماقي والمطرب عاصي الحلاني.