- 1/2
- 2/2
شكر المستشار ماضي توفيق الدقن، نجل الراحل القدير توفيق الدقن، مهرجان جمعية الفيلم السنوي على تكريم والده وذكره بعد وفاته بسنوات عدة وتقديم جائزة له في الدورة 46 من المهرجان.
يشار إلى أن مهرجان جمعية الفيلم السنوي، برئاسةمدير التصوير محمود عبدالسميع، قام بتكريم عدد من الفنانين وصُنّاع الأعمال السينمائية مِمَن أثروا الحياة الفنية في مصر ورحلوا عن عالمنا، وكان من بينهم الراحل توفيق الدقن،والذي تم إهداؤه جائزة في حفل الختام أمس وتسلمها نجله ماضي الدقن.
جدير بالذكر أن مهرجان جمعية الفيلم اختتم فعاليات دورته الـ46 مساء أمس وسلم الجوائز للفائزين في الأفلام المتسابقة طوال فترة المهرجان، كذلك كرَّم عددًا من الراحلين من بينهم توفيق الدقن، أبو السعود الإبياري، إضافة لتكريم لطفي لبيب، وحيد حامد ويسري نصرالله.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل توفيق الدقن يشكر مهرجان الفيلم على تكريم والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.