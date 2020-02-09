نجل توفيق الدقن يشكر مهرجان الفيلم على تكريم والده

شكر المستشار ماضي توفيق الدقن، نجل الراحل القدير توفيق الدقن، مهرجان جمعية الفيلم السنوي على تكريم والده وذكره بعد وفاته بسنوات عدة وتقديم جائزة له في الدورة 46 من المهرجان.

يشار إلى أن مهرجان جمعية الفيلم السنوي، برئاسة

مدير التصوير محمود عبدالسميع، قام بتكريم عدد من الفنانين وصُنّاع الأعمال السينمائية مِمَن أثروا الحياة الفنية في مصر ورحلوا عن عالمنا، وكان من بينهم الراحل توفيق الدقن،والذي تم إهداؤه جائزة في حفل الختام أمس وتسلمها نجله ماضي الدقن.

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جدير بالذكر أن مهرجان جمعية الفيلم اختتم فعاليات دورته الـ46 مساء أمس وسلم الجوائز للفائزين في الأفلام المتسابقة طوال فترة المهرجان، كذلك كرَّم عددًا من الراحلين من بينهم توفيق الدقن، أبو السعود الإبياري، إضافة لتكريم لطفي لبيب، وحيد حامد ويسري نصرالله.