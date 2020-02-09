بالفيديو..ساندي تتخطى حاجز الـ25 ألف مشاهدة بأغنية "كان عادى"على يوتيوب

حققت أغنية "كان عادي" للفنانة ساندي أكثر من 25 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات

الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:رياض الخولي، ألحان: شريف إسماعيل، توزيع:هاني ربيع.

يذكر ان ساندي قد طرحت مؤخراً أغنية "ريموت حياتك"، والتي حققت أكثر من 160 ألف مشاهدة على "يوتيوب" والتي تتضمن ألبومها الجديد "اتنين في واحدة" المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة.