اقتراب نفاد تذاكر حفل بهاء سلطان

بعد غياب لأكثر من 10 سنوات عن الساحة الغنائية، يعود المطرب بهاء سلطان لجمهوره من خلال حفل جماهيري تحتضنه ساقية الصاوي في حي الزمالك.

من المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 6 مارس،

وتم نفاد التذاكر الخاصة بفئة الجلوس بالكامل، والمتبقي فئة الوقوف التي تبلغ قيمتها 157 جنيهًا.

يعتبر الحفل هو محطة العودة الغنائية الأولى لبهاء بعد توقفه لسنوات

عدة، بعد أن نادى عدد كبير من الفنانيين والشعراء والملحنين بعودته ،واختتمتها الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، حيث دعت المنتج نصر محروس المكتشف الأول لبهاء إلى عودته غنائياً، وسرعان ماتمت الإستجابة، ليستكمل مشواره الغنائي بشكل جديد يناسب العصر الموسيقي الحالي.