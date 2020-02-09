الليلة.. عرض "المتفائل" من جديد بالإسكندرية

قال الفنان أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحى "المتفائل"، إنتاج الفرقة، يعود لجمهور الإسكندرية من جديد، اليوم الأحد، فى تمام الثامنة مساءً على مسرح بيرم التونسي.
يذكر أن عرض "المتفائل" حقق نجاحًا جماهيرًا باهرًا منذ افتتاحه فى يوليو الماضي، وطوال ٩٠ ليلة عرض متواصلة على خشبة المسرح القوميبالعتبة، وعلى خشبة مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية، رافعًا لافتة كامل العدد، ويشارك العرض المسرحى "المتفائل" جماهيره بمحافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة بإجازة نصف العام الدراسي.
جدير بالذكر أن عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلىهدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.
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