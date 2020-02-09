مدربين من ايطاليا وافريقيا بمسرح الجنوب

تنظم إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى 8 ورش تدريبية خلال فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، والمقرر اقامتها بمحافظة اسيوط فى الفترة من 9: 15 ابريل المقبل برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة مصر الخير ومحافظة اسيوط ومؤسسة حراء للتوريدات ومؤسسة الهدف للدعاية والاعلان وجمعية الواى . والاعلان وجمعية الواى . قال د.حسن عطية رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ان الدورة الخامسة تشهد مجموعة من الورش التدريبية المجانية لاهالى وشباب محافظة اسيوط وهى ورشة الانتاج والتسويق المسرحى للدكتور جمال ياقوت والتأليف بإستخدام التراث للمؤلف بكرى Advertisements عبد الحميد، ورشة الديكور والسينوغرافيا للدكتور عايدة علام، ورشة صناعة العرائس للمخرج عمرو حمزة، ورشة المكياج المسرحى للفنانة الجزائرية وخبيرة المكياج حكيمة جلايلى، ورشة مهارات الاتصال للدكتور جمال جابر. عبد الحميد، ورشة الديكور والسينوغرافيا للدكتور عايدة علام، ورشة صناعة العرائس للمخرج عمرو حمزة، ورشة المكياج المسرحى للفنانة الجزائرية وخبيرة المكياج حكيمة جلايلى، ورشة مهارات الاتصال للدكتور جمال جابر. وأضاف "عطية" ان هناك ورشتان سيتم تنظيمها لاول مرة وهما ورشة تكوين الشخصية الفنية للدكتور جاستن بيلى عميد معهد الفنون المسرحية بجوبا، وورشة الكوريغرافيا ( الاداء الحركى ) للمخرج الايطالى فابيو أومودي.

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