مدربين من ايطاليا وافريقيا بمسرح الجنوب

تنظم إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى 8 ورش تدريبية خلال فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، والمقرر اقامتها بمحافظة اسيوط فى الفترة من 9: 15 ابريل المقبل برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة مصر الخير ومحافظة اسيوط ومؤسسة حراء للتوريدات ومؤسسة الهدف للدعايةوالاعلان وجمعية الواى .
قال د.حسن عطية رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ان الدورة الخامسة تشهد مجموعة من الورش التدريبية المجانية لاهالى وشباب محافظة اسيوط وهى ورشة الانتاج والتسويق المسرحى للدكتور جمال ياقوت والتأليف بإستخدام التراث للمؤلف بكرى
وأضاف "عطية" ان هناك ورشتان سيتم تنظيمها لاول مرة وهما ورشة تكوين الشخصية الفنية للدكتور جاستن بيلى عميد معهد الفنون المسرحية بجوبا، وورشة الكوريغرافيا ( الاداء الحركى ) للمخرج الايطالى فابيو أومودي.
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