ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية الواعدة ​ميليسا بيشار​ أول أغنية بصوتها على طريقة الـCover عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، جمعت فيها بين أغنيتي "أنا لو أذيتو" للفنان المصري محمد حماقي و"وصلك خبر" للفنان السوري ناصيف زيتون.

الـcover song الذي أخرجته ​جيسيكا هيكل​ ولاقى عددًا كبيرًا من المشاهدات في وقت قصير، تفاعل معه رواد مواقع التواصل الإجتماعي بين كثافة النشر والتعليقات، ومنهم من استغرب لبرهة وجود صوت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ داخل الكوفر، قبل أن يستدركوا أن صوت ميليسا شبيه لدرجة كبيرة بصوت عجرم.

وفي حديث لموقع الفن، قالت الشابة ميليسا أنها ورغم فخرها بتشبيه صوتها لصوت عجرم، إلا أنها تجري تدريبات صوتية ليكون لها خامتها الخاصة ولونها المميز قدر المستطاع، وذلك كي لا يقع الإلتباس لدى المتابعين.

ولفتت الى أنها تسعى جاهدةً الى أن تطرح أغنية خاصة بها مع توافر الظروف المناسبة وتحسّن الأوضاع التي يعيشها البلد.

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كانت هذه تفاصيل خبر ميليسا بيشار تطلق أغنيتها الـCover الأولى.. وتوضح لـ"الفن" علاقة الأغنية بـ نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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