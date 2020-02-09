مايا رعيدي تفاجئ محبيها بإعلان خطوبتها.. بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - فاجأت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي لعام 2019، محبيها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بإعلانها خطوبتها.
ونشرت مايا صورة وهي تمسك يد خطيبها ويظهر خاتم الخطوبة، من دون أن تكشف عن هويته، وعلّقت: "خطبت حب حياتي أنت هو الشخص".
يُذكر أن مايا كانت قد أوضحت حقيقة تجسيدها شخصية ملكة جمال لبنان السابقة جورجينا رزق في مسلسل تلفزيوني، وقالت في مقابلة مع موقع "الفن": "بصراحة لست مشاركة بأي مسلسل وليس لدي أي دور ولا موعد تصوير، وتفاجأت بانتشار هذا الخبر والحقيقة أن أحداً ما أطلق هذه الشائعة وتم تداولها بشكل كبير، هذا كل ما في الأمر، وما أثار هذه التكهنات هو وجه الشبه بيني وبين ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، وأي دور تمثيلي يتطلب الكثير من العمل، على الرغم من أني مولعة بالتمثيل وليس بالنسبة لي موهبة فقط، وأنا حالياً ما زلت ملكة جمال لبنان ودخلت في السنة الثانية".
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