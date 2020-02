مع إقتراب الأوسكار.. المنافسة تحتدم بين براد بيت وآل باتشينو!

ميرنا وليد - بيروت - مع إقتراب حفل توزيع جوائز ​الأوسكار​، توقّع كثيرون إستمرار العقدة بالنسبة للنجم ​براد بيت​، الذي لم ينل الأوسكار طوال مشواره الفني، على الرغم من الأدوار المهمة التي قدّمها.

وتكّهن البعض أن الجائزة ستذهب بنسبة كبيرة إلى النجم ​آل باتشينو​، بعد أن توّج بأكثر من جائزة عن دوره في فيلم "الإيرلندي"، وبالتالي تم ترشيحه لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، وفي حال ذهاب الجائزة لآل باتشينو، سيستمر براد في الإكتفاء بحضور الحفل بهدف المشاهدة فقط، ولن يصعد لإستلام أي جائزة لعام جديد، ولكن تلك المرة قد تكون بسبب آل باتشينو، الذي يعد واحداً من أبرز نجوم ​هوليوود​.

وتتجه الأنظار إلى براد في الحفل هذا العام، ويمتلك حظوظاً قوية بسبب مشاركته في بطولة فيلم Once Upon a Time in Hollywoo، مع النجم ​ليوناردو دي كابريو​ والمخرج كوينتين تارانتينو.