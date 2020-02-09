ميرنا وليد - بيروت - رد الشاعر ​أحمد ماضي​ حين سؤالنا له عن تطابق إسم الأغنية الجديدة، التي كتبها وهي بعنوان "أنا وياك"، للفنان اللبناني ​زياد برجي​، وإسم أغنية الفنانة اللبنانية ​جاكلين​، فقال إن هناك الكثير من أسامي الأغنيات تتكرر، ومنها أغنية ​السيدة فيروز​ "كيفك إنت"، والأغنية التي كتبها للفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ بالعنوان نفسه.

وأكد أحمد أن الأهم هو أن لا يكون هناك نسخ للموضوع نفسه، أما تطابق الإسم فهو أمر يحدث، نظراً لأن المفردات اللبنانية تتكرر مثل "حبيبي" و"اشتقتلك" و"أنا وياك" و"بدي عيش" .

وأضاف: "حتى أنا كتبت عدداً من الأغنيات بالعنوان نفسه بينها" لوين بروح" ليارا و" وين بروح" لريان.. وحدث أن تكرر عنوان أغنية (أنا وياك) بعد أغنية جاكلين، ولكنه ليس تكراراً ضعيفاً".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- بعد تطابق إسم أغنية "أنا وياك" مع إسم أغنية جاكلين.. أحمد ماضي يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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