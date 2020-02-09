أحلام لـ نادين نسيب نجيم: "اسم عالي نفتخر فيه"

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة الإماراتية ​أحلام​، الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​، بمناسبة عيد ميلادها، متمنية لها الخير والسعادة في حياتها.

وكتبت أحلام لنادين على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "كل عام وانتي بالف خير ويارب هالسنه وكل سنينك سعاده لأنك تستحقينها نادين نجيم كل عام وانتي اسم عالي نفتخر فيه".

وكانت نادين قد إحتفلت بعيد ميلادها في كواليس تصوير مسلسل "عشرين عشرين"، وظهرت في مقطع فيديو مرفوعة على الأكتاف وترقص بحرية وتستمتع بالأجواء الجميلة، ويرقص الى جانبها الممثل السوري قصي خولي، والذي يشاركها في بطولة المسلسل الجديد.

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