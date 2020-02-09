خاص الفن- هذا ما قالته دانييلا رحمة عن "العودة" بعد دخوله قائمة الـTop 5

ميرنا وليد - بيروت - في إتصال خاص مع الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ من موقع "الفن"، أكدت أنها سعيدة جدا بالأصداء التي يحققها مسلسل "​العودة​"، والذي بدأ عرضه منذ أيام قليلة، وتابعت: "التفاعل من قبل الناس على مواقع التواصل الإجتماعي عن المسلسل رائع وتعلقوا بالقصة، والمسلسل أصبح بين أكثر 5 مسلسلات مشاهدة على Shahid وعلى mbc، وأتوقّع أن تتعلق الناس أكثر بالقصة، وأعدهم أن القادم سيفاجئ الناس أكثر بالمسلسل".

يُذكر أن المسلسل من بطولة دانييلا رحمة، ​نيكولا معوض​، إيهاب شعبان، ​وسام فارس​، رودريغ سليمان، ريم خوري، هيام أبو شديد، ليزا الدبس، رنين مطر، إيلي متري، و​مجدي مشموشي​، من تأليف رائد أبو عجرم والمعالجة الدرامية ل​طارق سويد​، إخراج ​إيلي السمعان​، وإنتاج ​إيغل فيلمز​، لصاحبها المنتج ​جمال سنان​.

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