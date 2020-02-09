تراند اليوم : دينا أنور تظهر مع صبري نخنوخ وتعلق: “بحبه”

عادت الكاتبة دينا أنور لإثارة الجدل من جديد بعد غياب، حيث نشرت صور جديدة جمعتها برجل الأعمال الشهير صبري نخنوخ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأعربت أنور عن سعادتها البالغة بالتعرف على هذه الشخصية، وعلقت على الصورة قائلة: “مع المعلِّم صبري نخنوخ.. الرجل الذي كنت أحبه مسبقا بسبب وطنيته و كراهية الإخوان الشديدة له .. فأنا أحب كل من يكرههم الإخوان”.

وتابعت: “هذا الرجل محبوب جدا.. محبوب بشكل عجيب من كل من يعرفونه و تعاملوا معه و لجأوا إليه.. و أنا أحب الشجعان الأقوياء.. و أقدر رجولة المواقف في زمانٍ أصبحت الرجولة فيه مجرد نوع و كلمات في الهواء”.

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واختتمت: “و أحترم كل من ينصف المظاليم ويرد الظلم ويردع الظالم و ينفذ وعوده و لايخذل أحدا.. و هذا الرجل اشتهر بكل هذه الصفات.. لذلك أنا أحبه.. و تشرَّفت بالتعرف عليه”.

وفور نشر دينا لهذه الصور تعرضت للعديد من الانتقادات، ولكنها لم تصمت وحرصت على الرد، فقالت: “بستغرب قوي من وقاحة الناس اللي تلاقيك كاتب منشور بتجامل حد اتعرفت عليه أو بتمدح حد بتحبه و يخشوا يتسافلوا و يطولوا لسانهم وكأنها صفحة أبوهم”.

واستكملت: “مايراعوش حتى إحراج الواحد قدام الناس اللي كاتب عنهم لما يشوف إن عنده شوية وقحين ماوراهومش غير التطاول و قلة الأدب، أي حد هينظر و يكتب الكلمتين بتوع الإخوان و الينايرجية و شمامين الكولة، لكن الصفحة دي ماعليهاش مكان للأوباش”.