وفاة الممثل روبرت كونراد بطل "ذا وايلد وايلد ويست"

تُوفي الممثل الأمريكي روبرت كونراد، بطل مسلسل الويسترن الخيالي العلمي في الستينيات "ذا وايلد وايلد ويست"، عن عمر ناهز 84 عاما.

وقال جيف بالارد، الناطق باسم عائلة كونراد، لمجلة "بيبول": "عاش حياة طويلة رائعة، وتشعر عائلته بحزن بسبب غيابه، إلا إنه حي في قلوب أفرادها".

وأنجب كونراد 8 أولاد، وحتى وفاته كان لديه نحو 18 حفيدا.

Advertisements

وفقا لـ"بيبول"، عمل كونراد بداية في بيع الحليب ثم غنى في نوادٍ ليلية، قبل أن تنطلق مسيرته التمثيلية عام 1959 عندما انضم إلى البرنامج التلفزيوني "هاوايين آي"، بعدما انتقل للعيش في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

بين عامي 1965 و1969 لعب الراحل دور العميل في الاستخبارات الأمريكية "جيمس. ت" في مسلسل "ذا وايلد وايلد ويست" الذي يستكشف فيه مع شريكه أرتيموس جوردون غرب الولايات المتحدة خلال رئاسة أوليسيس جرانت.

وشكل هذا المسلسل أساسا لفيلم "وايلد وايلد ويست" عام 1999، الذي لم يحقق النجاح المرجو، وكان من بطولة ويل سيمث وكيفين كلاين.

وشارك كونراد في برامج ومسلسلات تلفزيونية أخرى خلال مسيرته، فضلا عن أفلام سينمائية منها "مور وايلد وايلد ويست" المقتبس من المسلسل، وآخر عمل قدمه كان عام 2002.

قال كونراد لمجلة "بيبول" في مقابلة عام 1988: "ثمة 3 مراحل في مجال الفن: في البداية لا يعرفونك، ثم يحبونك، ثم يكرهونك لأنك في المشهد منذ فترة طويلة. أنا اليوم أنهيت الـ3 وأبدأ من جديد".