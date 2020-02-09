شكرا لقرائتكم خبر عن طفل سعودى يقلد رقصة محمد رمضان: أنت نمبر 1 وأنا نمبر 2.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم محمد رمضان، مقطع فيديو يجمعه بطفل سعودى هو أحد معجبيه، وفى حديث أسرة الطفل معه سألته والدته ووالده من خلف الكاميرا: "أنت بتقول إيه؟"، فرد الطفل: "محمد رمضان نمبر 1 وأنا نمبر 2"، "هو كيف بيعمل؟"، فقلد رقصة محمد رمضان التى يشير فيها بيده إلى أنه "نمبر وان" خلال رقصاته فى الحفلات والفيديو كليب التى يصورها.

وقال محمد رمضان، فى تعليقه على مقطع الفيديو، مبديًا سعادته بالطفل، "الطفل السعودى الجميل ربنا يحميه لعائلته"، ويأتى هذا بعدما شارك النجم محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، قبل يومين، صور جديدة له مع نجله، قبل عودته إلى مصر، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام، وهما يجلسان على جناح الطائرة الخاصة التى تنقلها فى ساحة أحد المطارات، كما نشر حينها محمد رمضان، فيديو جديد، ظهر من خلاله داخل الطائرة نجله على، وهو يلعب "باتيناج" على متن الطائرة، كما ظهر أيضًا شقيقه ومدير أعماله محمود.

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يشار إلى أن رمضان يستعد لطرح العمل الغنائى الثالث له فى عام 2020، بعد "رايحين نسهر"، "كازانوفا"، وهو كليب جديد بعنوان "ستينج"، حيث نشر محمد رمضان عبر حسابه الخاص على "انستجرام"، برومو صغير للأغنية، وظهر به محمد رمضان، قادما إلى مكان هادئ يبدو أن جميع من به نيام، والحياة واقفة ثم يقوم بفتح غطاء السيارة، ويمنحنه القوة اللازمة، لتعود الحياة مرة أخرى لهؤلاء البشر، وعلق محمد رمضان على البرومو قائلا "واثق الخطوة وماشى بطلاقة..هى معايا خلصانة بلياقة".

وكانت أغنية الفنان محمد رمضان "رايحين نسهر"، نجحت فى تحقيق أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، منذ طرحها يوم 1 يناير الماضي، وهى نمط جديد من أغانى رمضان التى أعتاد طرحها التى اتسمت بالتهديد والوعيد واستخدامه لطريقة إلقاء جديدة بكلمات أكثر سهولة.

كما حققت الأغنية شعبية هائلة عبر مختلف تطبيقات السوشيال ميديا، والتى استخدمت بشكل كبير عبر فيديوهات الرقص التى ينشرها رمضان من حين لآخر عبر الاستورى الشخصى له، مما دفع الكثير من المشاهير على أدائها بشكل منفرد مثل الفنان سليمان عيد الذى تراقص عليها بشكل كوميدى ساخر منذ أيام.