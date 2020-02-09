شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة عادل إمام تكتب أسماء أفراد أسرتها بـ3 خشبات ووالدها يشجعها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "رقية هانم بتكتب حروف أسامينا"، بهذه الكلمات نشر المخرج رامي إمام، فيديو جديد على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، مساء السبت، لابنته الصغيرة رقية وهي تكتب أسماء أسرتها وأشقاءها بـ3 عصى خشبية، وأبدى رامي سعادته بمهارة طفلته وعلق قائلا: "رقية بنتي، الشهيرة بـ "رووكي" 7سنوات و نصف قررت و احنا بنتعشي تكتب حروف اسامينا ب 3 خشبات كانوا في أيديها ???????? بصراحة، فاجئتنا".

وفى وقت سابق، أعلن المخرج رامي إمام الانتهاء من تصوير مسلسل "فلانتينو"، بعد شهرين من العمل المتواصل، ليبدأ حاليا مرحلة "المونتاج"، استعدادا لعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ونشر رامي إمام صور له خلال مونتاج المسلسل، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، قائلا :"فى المونتاج بعد آخر فرجة من شهرين".

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حفيدة عادل امام تكتب اسماء بالخشب

ويجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

كما وجه المخرج رامى إمام، شكرا إلى النجمة داليا البحيرى، على مشاركتها فى مسلسل "فلانتينو"، أمام الزعيم عادل إمام، وهو المسلسل الذى من المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل وأرسل لداليا البحيرى، بوكيه ورد، وكارت صغير كتب فيه "الفنانة داليا البحيرى شكرا جزيلا على تشريفك لينا فى مسلسل فلانتينو وبالتوفيق دايما ومن نجاح إلى نجاح .. رامى إمام".