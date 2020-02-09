شكرا لقرائتكم خبر عن ندى موسى تغازل هشام سليم فى كواليس هجمة مرتدة.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة الشابة ندى موسى، عن حبها للفنان القدير هشام سليم، ونشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة له برفقة سليم، من كواليس تصوير مسلسل "هجمة مرتدة"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، صحبتها بتعليق: "I love you".



ندى مع هشام سليم

وانضمت الفنانة ندى موسى، لأسرة مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، حيث من المقرر أن تقدم ندى شخصية جديدة ومحورية ضمن احداث المسلسل، الذى يتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، وبدأت بالفعل ندى البروفات النهائية مع فريق العمل، تمهيداً لبدء تصوير دورها فى المسلسل.





وفى سياق متصل، بدأ فريق العمل بقيادة المخرج أحمد علاء، تصوير المسلسل يوم السبت الماضى، وانطلق التصوير بمشاهد النجمة التونسية هند صبرى، ومن المقرر أن يبدأ باقى فريق الممثلين التصوير تباعاً، كما يصور أحمد عز بطل العمل دوره عقب عرض مسرحية "علا الدين" الأسبوع المقبل.



ندى موسى

وعرض مؤخراً لندى موسى مسلسل "شبر مية" من بطولة أحمد السعدنى ونجلاء بدر، ولاقى نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، خاصة أنه تناول أكثر من قضية أهمها قضية تربية الأطفال عقب انفصال الأبوين، فضلا عن علاقة الرجل والمرأة، من تأليف شريف رزق الله، إخراج طارق رفعت، إنتاج مشترك بين سلميديا وسينرجى .

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كما تشارك ندى موسى فى بطولة مسرحية "3 ايام فى الساحل " بطولة النجم محمد هنيدى، بمشاركة بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت، محمد محمود، بينما استعان مخرج العمل الهوارى بفرق استعراضية من أوكرانيا للعمل على مشاهد الاستعراض فى المسرحية، كما أكد أنه لم يتم الاستقرار على الأدوار النسائية بعد.