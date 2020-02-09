نيكول سابا ترقص بطريقة عفوية في المنزل وتشعل المواقع.. شاهدوا ما فعلته

متابعة بتجـــــــــرد: تجمع النجمة اللبنانية نيكول سابا علاقة مميّزة مع الجمهور، وذلك يظهر من خلال تواصلها العفوي معهم من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت نيكول خلال الساعات الماضية فيديو طريف تظهر فيه بإطلالة عفوية جداً.

وظهرت نيكول سابا في المقطع المصور أثناء وجودها في المنزل وهي تستمع إلى أحدى الأغنيات. وشعرت بالحماس الذي دفعها إلى الرقص بطريقة غريبة، اثارت اهتمام عدد كبير من متابعي الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على “إنستغرام”.

وأرفقت نيكول سابا الفيديو بتعليق جاء فيه: “بعض الطاقة ليلة السبت”.

على صعيد آخر، تستعد نيكول سابا خلال الأيام المقبلة للإعلان عن مشاركتها في عمل درامي جديد تتكتم حتى اللحظة عن تفاصيله، كما ومن المقرر أن تطرح أغنية جديدة، ستحمل مفاجأة كبيرة لجمهورها لتعوّض عن فترة غيابها عنهم.