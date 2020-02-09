ديميت أوزديمير توضح حقيقة علاقتها العاطفية الجديدة

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الصحف التركية خبر يفيد بأن الممثلة التركية ديميت أوزديمير تعيش قصة حب جديدة، ولكن هذه المرة ليس مع “ابراهيم تشيليكول” بطل مسلسلها الجديد.

وأوضحت الصحافة التركية تفاصيل قصة الحب الجديدة، حيث أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن الممثلة الجميلة سرقت قلب رجل الأعمال “يامان تاجر أوغلو” وهو ابن مصممة الأزياء الشهيرة “ندرت تاجر أوغلو”، إلا أنهما يحاولان إخفاء علاقتهما حيث لا يتابعان بعضهما على مواقع التواصل الإجتماعي، كما أنهما يفضلان البقاء بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام، وفي معظم الأحيان يلتقيان في أماكن بعيدة عن الضجيج والازدحام.

وفي نفس السياق نشرت النجمة ديميت أوزديمير يوم أمس عبر خاصية “الستوري” في موقع إنستغرام فيديو ترد فيه على الصحافة التركية عقب انتشار هذه الشائعات نافيةً بطريقة غير مباشرة خبر علاقتها مع يامان تاجر أوغلو.

من جهة آخرى، ردت ديميت خلال حوارها مع صحيفة “حرييت” على خبر دفعها 4 آلاف دولار لشركة غوغل من أجل إخفاء أخبار علاقاتها الغرامية السابقة عن مواقع الإنترنت ومحركات البحث، وقالت: “فقط أقول أنّ المال هذه الأيام لا يتم كسبه بسهولة”، مما ينفي صحة تلك الأخبار.