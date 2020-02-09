ساندي تطرح كليب أغنيتها “كان عادي” من ألبوم “اتنين في واحدة”

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة المصرية ساندي أغنية “كان عادي” من ألبومها الجديد “اتنين في واحدة” على طريقة الفيديو كليب وذلك من خلال قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.
الأغنية كلمات الشاعر الغنائي جمال الخولي، ألحان شريف إسماعيل، وتوزيع هاني ربيع، أمّا الفيديو كليب فيحمل توقيع المخرج كريم عبدالوهاب، وصورّته ساندي على طريقة الـVertical Video، وهو الشكل الذي ستعتمده في كليبات كافة الأغاني الجديدة، حيث تعد أول مرة تُنفذ هذه الطريقة على أغاني ألبوم بالكامل.
ويضم ألبوم ساندي الجديد 8 أغنيات متنوعة بين أنماط غنائية مختلفة منها الرومانسي والكلاسيك والهاوس، هي “زي التمثال، خشبة مسرح، ريموت حياتك، طبع الشتا، بطولة في رواية، اتنين في واحدة، كان عادي، كيس أسود”.
تعاونت ساندي في هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولي، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كما كتبت ولحنت ساندي، أغنية من ضمن أغاني الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم “زي التمثال”.
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