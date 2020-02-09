محمد صلاح يرزق بطفلته الثانية.. ماذا أسماها؟

متابعة بتجـــــــــرد: رُزق النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، السبت، بمولودته الثانية كيان في أحد المستشفيات بإنكلترا.
وكشفت مصادر مقربة من أسرة اللاعب، أن صلاح منح مولودته الثانية اسم كيان، وأن أسرة اللاعب تتواجد حاليا في إنكلترا من أجل الاطمئنان على صحة زوجته ماغي.
يذكر أن محمد صلاح رزق بابنته الأولى مكة في عام 2014 وأتمت عامها الخامس في أكتوبر الماضي.
ولم ينشر محمد صلاح، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أي صور لمولودته الجديدة حتى الآن.
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