ميرندا كير: أحب وأحترم خطيبة زوجي السابق

متابعة بتجـــــــــــرد: أكدت عارضة الأزياء والممثلة الأسترالية ميرندا كير أنها لا تشعر بأي ضغينة تجاه المطربة كاتي بيري، خطيبة زوجها السابق أورلاندو بلوم، بل تحبها.
وأوضحت كير (البالغة 36 عاماً) أنها تحترم بيري، خاصة أنها تعامل ابنها فلين (9 سنوات) بصورة جيدة، وستكون زوجة أبيه، عندما يتزوجان في أبريل المقبل.
وأشارت نجمة فيكتوريا سيكريت السابقة، إلى أنها سعيدة مع زوجها الحالي إيفان سبيجل، والد طفليهما: هارت (21 شهراً)، وميليس (3 أشهر).
في سياق متصل، قالت كير: إن عملها كعارضة أكسبها الرشاقة والثقة بالنفس، وجعلها أكثر خبرة في عالم الأناقة، مؤكدة اعتزازها بأنها كانت أول أسترالية تنضم لدار فيكتوريا سيكريت للأزياء.
وكانت كير قد بدأت مسيرتها في عالم الموضة منذ كان عمرها 13 عاماً، ونالت جائزة مجلة دوللي كأفضل عارضة، وتختارها مجلة فوربس المالية دائماً في قائمة العارضات الأعلى أجراً في العالم.
وأوضحت الممثلة الأسترالية أن أصولها الفرنسية والاسكتلندية، انعكست على ملامحها وروحها، وأكسبتها تفرداً بين العارضات والممثلات.
من جانب آخر، أكدت كير أنها لن تتخلى عن جهودها لمناصرة القضايا البيئية، ومن بينها التغير المناخي وحرائق الغابات في أستراليا، والمحافظة على حيوان الكوالا المهدد بالانقراض في بلدها.
وكانت قد أصدرت كتاباً بعنوان «أنت الكنز» تدعو فيه المراهقات للإيمان بقدراتهن وتنميتها، وعدم التأثر بالانتقادات ومواجهة التنمر بكل أشكاله.
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