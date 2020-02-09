محطِّمة الأرقام القياسية تعود للأرض بعد عام في الفضاء

متابعة بتجـــــــــرد: محطِّمة الأرقام القياسية تعود للأرض بعد عام في الفضاء، أكدت وكالة الفضاء وعلوم الطيران الأمريكية NASA عودة رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوك إلى الأرض بعد قضائها لما يقارب العام الكامل في المحطة الدولية، وذلك على متن كبسولة المركبة سويوز الروسية، إلى جانب اثنين من زملائها من وكالتي الفضاء الروسية والأوروبية.
تستغرق الرحلة 3 ساعات كاملة، وصولاً إلى مكان هبوطها فوق الأراضي الروسية كما هو مخطط لها، وتحظى كوك باهتمام إعلامي كبير نظراً لوصفها بمحطِّمة الأرقام القياسية بالنسبة للسيدات في مجال الفضاء.
وكانت كريستينا كوك أول سيدة تسير في الفضاء وتغادر المحطة الدولية واستمرت مغامرتها التي بدأت العام الماضي 328 يوماً، ونشرت ناسا تغطية كاملة لعملية انفصال الكبسولة عن المحطة وتوجهها نحو الأرض.
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