فيليسيتي جونز: أترقب دور الأمومة في الحياة

متابعة بتجـــــــــرد: قالت النجمة البريطانية فيليسيتي جونز إنها تشعر بإقبالها على أهم أدوارها في الحياة، وهو دور الأمومة، بعد أن تنجب طفلها الأول من زوجها المخرج تشارلز جارد.

وأوضحت جونز (البالغة 36 عاماً) أنها بدأت من الآن شراء مستلزمات الطفل بغض النظر عن جنسه، ويساعدها في ذلك زوجها المتفهم تماماً لطبيعتها كامرأة وعملها كممثلة، منوهة بأنه “سندها” في الحياة.

وأشارت الممثلة الحسناء إلى أنها تعلمت من تجاربها في الحياة أن تثق بنفسها وألا تعتمد على أي شخص، حتى لا تصدم فيه بعد ذلك، كما حدث في ارتباطها الأول بالنحات إيد فورنيلز الذي انفصلت عنه بعد ارتباط دام 10 سنوات.

في سياق متصل، اعتبرت جونز دورها في فيلم “نظرية كل شيء” الذي عرض عام 2014 نقلة فنية مهمة في حياتها، بعد أن أكسبها احترام النقاد وترشحت عنه لأكثر من جائزة من بينها غولدن غلوب، بافتا، وأوسكار.

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وكانت قد تسلمت جائزة أفضل ممثلة بريطانية في جوائز بافتا عام 2016 عن دورها في فيلم المغامرات والإثارة Inferno أو “الجحيم”.

وتعكف الممثلة البريطانية حالياً على قراءة 3 سيناريوهات لثلاثة أفلام للبدء في تصويرها بعد الإنجاب، كما تمثل بصوتها في فيلم الأنيميشن الألماني Dragon Rider أو (راكب التنين) المقرر عرضه في النصف الثاني من العام الجاري.

وتعاقدت جونز بالفعل على بطولة فيلمين آخرين هما “الخطاب الأخير من الحبيب، وصباح الخير في منتصف الليل”.