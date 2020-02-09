سيلينا غوميز تستعد في خطوة أولى من نوعها: “جمال نادر”

متابعة بتجـــــــــرد: انضمت سيلينا غوميز إلى صفوف النجمات اللاتي أطلقن خط المكياج الخاص بهن مثل: ريهانا، وكيم كاردشيان، وكايلي جينر، وليدي غاغا وكيشا، لتثبت أنها واحدة من بين النجمات المؤثرات في عالم الجمال أيضاً، لكن مع خط متوازٍ مع مسيرتها الفنية، حيث اختارت اسم “Rare Beauty” وهو الاسم نفسه الذي يحمله ألبومها الجديد.

ووصفت سيلينا علامتها التجارية بعبارة “الشعور بالراحة مع نفسك شعور نادر.. لقد توقفت عن محاولة أن أكون مثالية.. أريد فقط أن أكون أنا”، كما أضافت: “أعتقد أن Rare Beauty يمكن أن يكون أكثر من مجرد علامة تجميل”، وأردفت في المقطع الذي أظهرها تحاول تجربة الماكياج مع الأصدقاء “أريد منا جميعاً أن نتوقف عن مقارنة أنفسنا ببعضنا البعض وأن نبدأ في تبني تفردنا”.

في إشارة منها لتوقف محاولتها للوصول إلى الكمال، فهي تريد أن تكون نفسها، وهذا ما أشارت إليه في أغنيتها.

مستحضرات سيلينا سيتم توفيرها مطلع أغسطس المقبل في متاجر سيفورا في أمريكا الشمالية، وفقاً لما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لكنها لم تكشف حتى اللحظة المستحضرات التي ستضمها المجموعة، لكن يبدو من الفيديو الذي قامت غوميز بنشره على إنستغرام ستحتوي على مكياج خاص بالعيون، إضافة إلى أحمر الشفاه.