143 ألف دولار من جاكي شان لمن يخترع لقاحا لـ"كورونا"

قدّم الممثل الصيني الشهير، جاكي شان، عرضا مغريا لمن سيصنع لقاحا فعّالا ضد فيروس كورونا الجديد الذي اجتاح الصين منذ أكثر من شهرين، ووعد بدفع مليون يوان، أي ما يعادل 143 ألف دولار أمريكي، كهدية له.

ويرى جاكي شان، أن المكافأة ستكون محفزا لتسريع ظهور اللقاح، مضيفا أنه كان يتبرع بالمال لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية لمكافحة الفيروس.





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وقال جاكي شان: "لا أريد أن أرى شوارع فارغة يجب أن تزدهر، كما لا أريد أن أرى أشخاصا حزانى يجب أن يتمتعوا بالحياة"، بحسب موقع "سبوتنك".

يذكر أنه يتم اختبار عقار روسي الصنع يدعى "تريازافيرين" لمكافحة فيروس كورونا.

وحسب بيانات المجلة الطبية "فيدميكوم" فإن الدواء فعال ضد 15 سلالة من فيروس الإنفلونزا.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، لقي 811 شخصا مصرعهم بسبب المرض حتى نهاية السبت، وسجلت 37198 حالة إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا الجديد في 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانج للإنتاج والتعمير في الصين.

وظهر الفيروس المستجد في سوق للمأكولات البحرية بمدينة ووهان التابعة لمقاطعة هوبي أواخر ديسمبر/كانون الأول، ثم تفشى بالصين خلال الشهر الماضي وانتقل لعشرات الدول متسببا في حالتي وفاة بالفلبين وهونج وكونج، ونحو 300 إصابة حول العالم.