محمد رمضان للطيار أشرف: أعتذر ومستعد لتعويضك فورًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بادر الفنان المصري محمد رمضان، بالاعتذار للكابتن طيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل مدى الحياة بسببه بعد التقاطه فيديو معه داخل كابينة الطائرة أثناء اتجاههما إلى الرياض قبل عدة أشهر، معلنًا أنه مستعد لتعويض الطيار أشرف فورًا.

وأضاف محمد رمضان في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي المصري عمرو أديب أنه لم يتخل عن الطيار أشرف كما أُثير ورددت بعض المواقع، مبينًا: "أنا تحت أمره في اللي يطلبه مني".

وتابع الفنان المصري قائلًا إن أصله الذي يعود إلى صعيد مصر لا يسمح له بأن يتخلى عن أحد مها كان، لافتًا إلى أنه رجل صعيدي، وأن هذه ليست أخلاقه، متمنيًا أن يصل صوته إلى وزارة الطيران المدني المصرية لتخفيف العقوبة عن الكابتن وإعادته لوظيفته.

وأعرب محمد رمضان عن حزنه الشديد إزاء تسببه في قطع رزق الطيار أشرف الذي فُصل من وظيفته بسببه، مبينًا: "أنا مستاء من كوني سبب في قطع عيش حد مهما كان هو مين".

وعقّب محمد رمضان على ما قيل بأنه نشر مقطع الفيديو دون إذن من الطيار، وهو ما تسبب في المشكلة فقال إنه استأذن قبل القيام بتصوير الفيديو، مردفًا: "الفيديو مش فوتوشوب مثلًا ولم يكن ضد رغبة الطيار أشرف وهذه الصور يتم التقاط مثلها في كافة دول العالم".

وكان قد فتح الطيار المصري أشرف أبو اليسر النار على مواطنه الفنان محمد رمضان، الذي كان سببًا في فصله عن العمل مدى الحياة، إذْ ظهر في مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بعد خروجه الأول منذ وقفه عن العمل قبل قرابة خمسة أشهر وكشف عن كواليس فصله بسبب محمد رمضان، وشرح حالته منذ وقفه وحتى الآن.

وقال أبو اليسر، إنه خلال رحلته مع الفنان محمد رمضان فى سبتمبر الماضي، طلب الأخير منه أن يأخذ معه صورة تذكارية ليريها لابنه، فوافق بسبب أن الطائرة خاصة وأنه لا يوجد باب فارق بين غرفة القيادة والركاب.

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وأضاف أن محمد رمضان دخل عليه أثناء تواجد مساعد الطيار فى الحمام، وطلب منه أخذ صورة معه، ولكن محمد رمضان نشر الصورة دون علمه أو موافقته في فيديو وأغنية.

وأوضح الطيار المصري الموقوف عن العمل، أن ما فعله رمضان يعدّ أمرًا يخالف الأعراف، وهو أن ينشر فيديو غير حقيقي "مفبرك" حتى ظهر أناس يدعون أن محمد رمضان هو من قاد الطائرة، قائلا إن تصرف رمضان أدى إلى أذية الكثير من البيوت.

وتابع أبو اليسر أن الفيديو تسبب في اشتعال أزمة أصبحت قضية رأي عام خلال ساعات قليلة، وتم إيقافه عن العمل وتدمير تاريخه المهني بصورة لا ‏ترضي أحدًا، كما تم إيقاف مساعده سنة عن العمل دون أن يتواجد من الأصل في الكابينة أثناء التقاط الصورة، مناشدا الرأي العام أن ‏يحكموا بصورة رحيمة على شخص فقد عمله بسبب صورة عادية وخطأ غير مقصود.

جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدني في مصر، كانت قد قررت في وقت سابق، إيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران في تلك الواقعة، وإحالتهما للتحقيق العاجل، على خلفية جلوس الفنان محمد رمضان على كرسي قائد الرحلة، ما اعتبر أنه تسيّب قد يؤدي إلى خطورة على حياة الراكبين.