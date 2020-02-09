إلهام شاهين تؤكد أن المهرجانات وسيلة مهمة لدعم قوة مصر الناعمة

عقدت اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ السينمائى، برئاسة المخرج هانى لاشين، وبحضور النجمة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان، اجتماعا مساء أمس الجمعة، والكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس المهرجان، تم خلاله بحث كافة التفاصيل المتعلقة بمهرجان شرم الشيخ السينمائى الذى يعقد تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وتحدثت إلهام شاهين عن طموحها بأن ترى مهرجانا دوليا كبيرا فى شرم الشيخ يعكس ثقافة مصر ويجذب السينمائيين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أهمية دعم الدولة والقطاع الخاص لمهرجانات السينما باعتبارها أحد أهم وسائل تدعيم القوة الناعمة للدولة المصرية .

وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا وهم الفنان أحمد عبد العزيز، والفنان على الحجار، ومديرو التصوير كمال عبد العزيز، والدكتور سمير فرج، والفنانة سلوى محمد على، والدكتورة عزة أحمد هيكل عميد كلية اللغة والأعلام بالأكاديمية العربية البحرية، والكاتبة والناقدة السينمائية آمال عثمان، والموسيقار راجح داود، والدكتور إيمن الشيتى عميد كلية السينما بجامعة بدر، وسامح عبد الفتاح مدير قناة الغد، وعلى القليوبى عضو مجلس أمناء مؤسسة نون للثقافة والفنون، والفنان أشرف سرحان منسق المهرجان، والكاتبة سحر عبد الرحمن وكاتبة السيناريو عبير سليمان مساعدة رئيس المهرجان .

وأشار الفنان على الحجار إلى ضرورة أن تعبر مهرجانات السينما وبالتحديد مهرجان شرم الشيخ عن النهضة الثقافية لمصر وإظهارها بالشكل اللائق من خلال تكاتف كافة الأطراف لأهميتها فى عودة التراث الفنى الجميل إلى مصر .

وأعلن الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائى التفاصيل الكاملة والترتيبات الخاصة باقامة المهرجان فى الفترة من ٢٠- ٢٦ يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الهدف هو إقامة مهرجان سينمائى إحترافى يتفاعل معه السينمائيين فى مصر والعالم العربى، والعالم يركز على قضايا الشباب والسينما المستقلة .وأكد المخرج هانى لاشين على أن اللجنة تشارك بكامل أعضائها فى بذل كل الجهد لإنجاح المهرجان .

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وأشارت الدكتورة عزة هيكل إلى أهمية تفاعل مهرجانات السينما مع قضايا الشباب فى المجتمع بهدف القاء الضوء عليها من خلال مشاركتهم بأعمالهم الفنية فى هذا الحدث الثقافى .

كما تحدثت الكاتبة الصحفية آمال عثمان عن أهمية تنظيم مسابقات لطلاب الجامعات للمشاركة بأعمالهم الفنية وألقى الإعلامى سامح عبد الفتاح الضوء على أهمية دور الاعلام فى دعم مهرجانات السينما .

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