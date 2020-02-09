هنا الزاهد تثير الجدل بتعليقها على صورة زوجها

منذ خطوبتهما وحتى بعد زواجهما ومشاكسات الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي لا تنتهي، حيث يحرص كل واحد منهما على التعليق على صور الآخر ببعض الجمل الطريفة والمضحكة.

ونشر أحمد فهمي صورة له على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" ظهر فيها جالساً على دراجة نارية يداعب كلبه، لتنفجر هنا الزاهد مهاجمة إياه وساخرة منه، قائلة: "يا لهوي عليك قلود أوي، قبل ما أنزل صورتي حطيتها". وبعدها بدقائق نشرت هنا صورتها وهي تجلس على دراجة بخارية وتنظر للكلب.

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يشار إلى أن هنا الزاهد وأحمد فهمي شاركا في دراما رمضان 2019، بمسلسل "الواد سيد الشحات"‎، وهو أول عمل يشارك فيه الاثنان معاً قبل أن يعلنا زفافهما في حفل أسطوري حمل بصمات ليالي ألف ليلة وليلة، لتبدأ بعدها عدة أزمات صحية ضربت الاثنين وأدت إلى دخولهما حجرة العمليات لأسباب مختلفة، حيث استأصلت هنا المرارة فيما خضع فهمي لعملي كي لزوائد في المريء.

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