القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان محمود العسيلي، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي عبر "إنستغرام"، ظهر فيها وهو داخل سيارته وكتب معلقاً عليها بقوله: "مافيش أحلى من القاهرة في الشتاء يوم الجمعة الصبح .. صباح الفل " .
وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع الصورة ، وسخروا من إطلالته التي ارتدي فيه نظارة شمسية غريبة، مما جعل العديد من الجمهور يعلق عليها، حيث كتب متابع: "إيه النضارة اللي أنت لابسها دي"، فيما قال آخر: "الناس بتكرهك عشان أنت متكبر تواضع لله كلنا عند ربنا واحد"، وعلق ثالث متسائلاً: "والمالديف إيه أخبارها".
يذكر أن العسيلي كان احتفل بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بأحد الفنادق في القاهرة الكبرى، وشهد حفل الزفاف حضور عدد من أصدقاء العروسين، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والمجتمع، سافر بعدها لقضاء شهر العسل في جزر المالديف التي حرص على توثيق تلك الرحلة بالصور على حسابه بـ"إنستغرام" وتعرض بسببها لهجوم كبير.
قد يهمك ايضاً:
أغنية العسيلي الجديدة "تمثيلية" تتجاوز نصف مليون مشاهدة على "يوتيوب"
العسيلي ومصطفى حجاج يتألقان في حفل تخرج "فنون جميلة"
كانت هذه تفاصيل خبر محمود العسيلي يتعرض للسخرية بسبب صورة جديدة علي إنستغرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.