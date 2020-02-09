الفنان محمد رمضان وابنه على جناح طائرة

يبدو ان الأزمة التي أثارها في السابق بعد ظهوره في كابينة قيادة الطائرة التي كانت تقله إلى المملكة العربية السعودية وتسبب بها في إيقاف الطيار ومساعده لم تردع الفنان محمد رمضان، الذي أصبح عشقه بالتقاط صور مختلفة، خاصة التي يظهر فيها بجانب سياراته أو حتى الطائرة.

فقد شارك رمضان جمهوره بصور جديدة له؛ خلال استعدادته للعودة إلى مصر بعدما تواجد اليومين الماضيين في المملكة العربية السعودية، وظهر رمضان في الصور مع ابنه علي، وكانا يجلسان على جناح الطائرة.

وعلق رمضان على الصورة بقوله: "الطيران إلى مصر"، وتلقى رمضان عدة تعليقات من جمهوره داعبوه فيها بقولهم: "هو أنت لحقت تشتري طيارة"، متمنين له ولابنه العودة إلى مصر بسلام.



يشار إلى أن محمد رمضان يخوض سباق موسم الدراما الرمضاني 2020 بمسلسل "البرنس" وتشاركه البطولة نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، نور، دنيا عبد العزيز، وغيرهم من النجوم.

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