القاهرة - لايف ستايل
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، على حسابها الشخصي على "اإنستغرام"، مقطع فيديو جديداً لها، ظهرت فيه وهي تخاطب جمهورها لتوضح لهم بعض الأمور التي أثيرت عنها في الأيام الماضية.
في بداية حديثها في الفيديو نفت ريهام وجود أي حساب لها عبر السوشيال ميديا تستخدمه في جمع التبرعات، مؤكدة أن أي حساب يطلب تبرعات لأي حالة إنسانية هو حساب مزور، حيث قالت:" اللي عامل أكونت باسمي وبيلم تبرعات ده مش أنا.. عمري ما بلم تبرعات ولا هلم.. ممكن أساعد الناس من خلال علاقاتي بدكاترة لكن مش من خلال التبرع".
كما أشارت إلى تواصلها مع الفنان يوسف فوزي، الذي كان أعلن إصابته بمرض الشلل الرعاش، وذلك في محاولة منها لإقناعه بقبول علاجه من المرض، مؤكدة أن هذا المرض له علاج من خلال زرع جهاز في المخ ينظم الحركة.
بينما أكدت أن الفنان يوسف فوزي، رفض العلاج قائلة: "هو وافق في البداية بس رجع كلمني وقالي الدكتور قالي مفيش داعي إني أعمل المحاولة دي".
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد تكشف حقيقة جمعها تبرعات لعلاج يوسف فوزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.