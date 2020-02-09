ريهام سعيد تكشف حقيقة جمعها تبرعات لعلاج يوسف فوزي

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، على حسابها الشخصي على "اإنستغرام"، مقطع فيديو جديداً لها، ظهرت فيه وهي تخاطب جمهورها لتوضح لهم بعض الأمور التي أثيرت عنها في الأيام الماضية.

في بداية حديثها في الفيديو نفت ريهام وجود أي حساب لها عبر السوشيال ميديا تستخدمه في جمع التبرعات، مؤكدة أن أي حساب يطلب تبرعات لأي حالة إنسانية هو حساب مزور، حيث قالت:" اللي عامل أكونت باسمي وبيلم تبرعات ده مش أنا.. عمري ما بلم تبرعات ولا هلم.. ممكن أساعد الناس من خلال علاقاتي بدكاترة لكن مش من خلال التبرع".

كما أشارت إلى تواصلها مع الفنان يوسف فوزي، الذي كان أعلن إصابته بمرض الشلل الرعاش، وذلك في محاولة منها لإقناعه بقبول علاجه من المرض، مؤكدة أن هذا المرض له علاج من خلال زرع جهاز في المخ ينظم الحركة.

بينما أكدت أن الفنان يوسف فوزي، رفض العلاج قائلة: "هو وافق في البداية بس رجع كلمني وقالي الدكتور قالي مفيش داعي إني أعمل المحاولة دي".