ميس حمدان تحدث ضجة بكلامها الصريح عن الحب والزواج

قررت الفنانة ميس حمدان الاحتفال بيوم الحب باكراً هذا العام، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها على تطبيق إنستغرام واختارت إطلالة أنيقة، بفستان أحمر لامع، ونسقت معه قبعة من الورود ووضعت مكياجاً بألوان ترابية ناعمة.

واثارت الفنانة الاردنية جدلا واسعاً بسبب كلامها النابع من القلب وكتبت على الصورة "الحب أحلى حاجة اتخلقت فعليا في الوجود بكل أشكاله، ولو حتكلم عن الحب بين الراجل والست فبالنسبة لي الحب ده بالذات بينعش فؤادي وبيخليني إنسانة محبة للحياة وعايزة أكون أحسن وحاجات تانية كتير والحمد لله عشته أكتر من مرة بكل تفاصيله الحلوة والمرة ووجعه المؤلم". اضافت "ورغم كل ده لسه بدور عليه بشغف ورافضة اتجوز من غير حب رغم كل محاولات إقناع الناس اللي حوليه أن خلاص مفيش حاجة اسمها حب لكن أنا مصممة إني مش حتنيل اتجوز غير عن حب حتى لو حيروح بعدها بيوم بس هو ده تفكيري دلوقتي جايز يتغير بعدين وأنا ماشية على العكاز مثلا معرفش".



وتابعت "الدنيا مش مستاهلة فاستغلوا الحب وسخروه ليكو واستمتعوا بيه قد ما تقدروا". وختمت رسالته الجميلة "حبوا وتحبوا لأن الحب بيهون كل شىء مهما كان صعب الحب بيدي طاقة إيجابية تخليك طاير فوق الريح من الآخر كدة الحب حيفضل طول عمره مرمغة مش مفهومة".

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