سارة الكندري ترد على منتقدي الفيديو الجريء مع زوجها

أكدت الفاشنيستا سارة الكندري أن مقطع الفيديو الذي انتشر لها مع زوجها السعودي أحمد العنزي وتسبب بضبطهما من الجهات الأمنية، كان عفويا وتم تسريبه من خلال مجموعة من الفتيات على غروب واتساب دون علمها، لافتة إلى أنها لم تقدم شكوى بحقهن لأنها لا تحب الاذى.

وردت خلال استضافتهما على قناة "مباشر نيوز" على كل من اتهمها بفضح حياتها الخاصة مع زوجها في غرفة النوم، قائلة: "صورت المقطع من غرفة التبديل والمكياج ولم يكن هناك اي سرير او مشهد خادش".

واضافت: "انا انسانة حقانية، انا بالحق ما حد يقدر علي، البس.. اكشخ، بس اخاف الله"، موضحة

انها لا تكترث للقضية الموجهة ضدها ولا تهتم بالانتقادات.

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ونفى الثنائي بحثهما عن الشهرة والمال، حيث أكدت سارة أنها بنت عز، وتملك شقتين باسمها، ووالدها منحها كل شيء.

وكشفت الفاشنيستا الكويتية أنها تفكر بارتداء الحجاب، موضحة أنها كانت محجبة خلال فترة المراهقة، لكن خلعته بعد موافقة والدها لانها لم تكن مقتنعة به آنذاك، مشيرة إلى أنها عادت تفكر بارتدائه مجددا بجدية.

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