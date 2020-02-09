نوال الزغبي تروِّج لأغنيتها الجديدة

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""الخليج 365"" من بيروت: شوّقت الفنّانة نوال الزغبي الجمهور لأغنيتها الجديدة بعنوان "القوية"، عبر المقطع الترويجي الذي نشرته من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت ما يشير لمضمون كلماتها: "كل جرح وأنا بخير تنعاد عليك المواجع ما فيي قلك غير قلبي اللي حبك مش راجع".
يشار إلى أنها أحيت مؤخراً حفلاً حاشداً في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، الذي تُنَظِّمه هيئة الترفيه، على مسرح "أبو بكر سالم". حيث قدمت باقة من أعمالها وسط تفاعل الحضور
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