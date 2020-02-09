شكرا لقرائتكم خبر عن مصممة أزياء تتوقع العودة للبذخ فى أزياء حفل جوائز الأوسكار هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت مصممة أزياء العودة للبذخ عندما يخطو نجوم هوليوود على البساط الأحمر فى حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة. وقالت كيتى كيم مصممة الأزياء المقيمة فى نيويورك "على مدى سنوات كانت الأزياء بسيطة للغاية. وتعلمون كان الناس يرتدون حلل السهرة واللون الأسود وهذا دائما ما يكون كلاسيكيا".

لكن هذا العام قالت كيم إنها تتوقع رؤية "بذخ.. ألوان وتصميمات وتطريز". وبالتأكيد فإن الطلة الصحيحة لأحد النجوم يمكن أن تلفت الانتباه إليه بدرجة هائلة سواء كان ذلك سيئا أو جيدا.

وتتوقع كيم ألوانا زاهية ومزجا بين درجات الألوان مثل الأحمر والوردى بالإضافة إلى خطوط وتطريز مبالغ فيهما. وقالت كيم "الشكل‭‭ ‬‬مهم للغاية، عادة ما أبحث عن شىء مثير للاهتمام عندما أنتقى ملابس زبائنى".

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وأضافت "سيكون (التطريز) فى كل مكان... الخرز والترتر والزخرفة... فكر فى موضة عشرينيات القرن الماضى وما بعد ذلك بمئة عام".

وفيما يتعلق بالنجمات اللاتى يتعين متابعة ملابسهن أوردت كيم القائمة الكاملة لبطلات فيلم "النساء الصغيرات" وخصت بالذكر سيرشا رونان وفلورنس بف باعتبارهما أكثر من تترقب رؤية أزيائهن.

وقالت "كل هؤلاء الفتيات سيكن مثيرات ورائعات على البساط الأحمر".