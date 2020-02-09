شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تستعيد ذكرياتها مع الباليه بمشاركة صورة لعرض قديم بموسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك النجمة نيللي كريم، لياقة بدنية عالية اكتسبها من فن البالية الذي احترفته وانطلقت من خلاله لمشوارها الفني، وتُطلع الجميلة نيللي كريم بين الحين والآخر متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي على صورها في المسابقات المحلية والدولية للبالية التي شاركت فيها، ومؤخرا، نشرت "نيللي" صورة قديمة على حالتها الخاصة بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، أثناء مشاركتها في مسابقة دولية لعروض البالية بالعاصمة الروسية موسكو.



نيللى كريم تستعيد صور عروضها

وظهرت الفنانة نيللي كريم، في صورتها القديمة وهي تقدم بعض العروض الخاصة بالبالية في قوام ممشوق ووقفة استعادت بها ذكرياتها مع فن البالية.

وكان قد بدأ صناع مسلسل "بـ100 وش" تصوير العمل، أمس السبت، بعد تغيير اسم المسلسل إذ كان له اسم مبدئي بعنوان "النصابين" وهو من بطولة نيللى كريم وآسر ياسين، تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر عرضه فى رمضان 2020.

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"100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وارجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد 3 سنوات من الغياب حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية وشارك فى بطولته الهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقى، اياد نصار، ناهد السباعى، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها.