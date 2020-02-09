انتصار تستعيد ذكريات "راجل وست وستات" بصورة مع أبطال المسلسل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة انتصار ذكرياتها مع فريق عمل مسلسل رجل وست ستات بصورة من الأجزاء الأولى للمسلسل ظهر فيها معظم أبطال العمل التلفزيونى، ونشرت الفنانة انتصار عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستجرام"، اليوم الأحد، صورة تجمعها بأبطال المسلسل الفنان الكبيرة أشرف عبد الباقي والفنانات لقاء الخميسي ومها أبو عوف وانعام الجريتلى ونيفين محمود ومنه عرفه في طفولتها وفى الخلفية مخرج العمل أسد فولادكار.



انتصار تستعيد ذكريات راجل وست ستات

وفى الشهر الماضى، شاركت الفنانة انتصار فى المسرحية السعودية "عويس ذا فويس"، تأليف وإخراج خالد الحريبى، وكانت هذه المشاركة الأولى لانتصار في السعودية مع فريق عمل مشترك سعودي مصري والمسرحية، وبدأ عرضها على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بجازان يوم 4 يناير وحتي 10 يناير 2020 ثم بدأت جولة في عدد من المدن السعودية .

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انتصار وابطال راجل وست ستات

وعبرت انتصار عن سعادتها بهذا العمل حيث أنها ولأول مرة ستلتقي بالجمهور السعودي مباشرة، وهذا تعتبره تحدي جديد مع جمهور عربي جديد بالنسبة لها فقد عرضت من قبل أمام الجمهور المغربي والتونسي والأردني والجزائري ولكن الجمهور السعودي تلتقي به لأول مرة من خلال تلك المسرحية الكوميدية التي يشاركها البطولة فيها من مصر الفنانين أحمد سلامة ورضا إدريس وحسن عبدالفتاح وشمس ومن السعودية خالد الحريبي ونبيل باعيسي .

وأضافت انتصار: المسرح عموما بالنسبة لي تحدي كبير كممثلة وله صعوبته ومجهوده، ولكنه عشق فالممثل الذي يحب المسرح لا يستطيع البعد عنه مهما كانت إغراءات السينما والتليفزيون، ومواجهة الجمهور مباشرة لها طعم مختلف وسحر خاص.