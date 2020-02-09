شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة عادل أدهم .. أكثر 5 إفيهات اشتهر بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عادل أدهم الذى قدم فى مشواره الفنى العديد من الأفلام الناجحة من ضمنها "حافية على جسر الذهب" الذى كان بمثابة الدوى الأقوى من بين أدواره، كما قدم أفلامًا من كلاسيكيات السينما المصرية مثل "الراقصة والطبال"، "ثرثرة فوق النيل"، "أقوى من الأيام"، و"جحيم تحت الماء".

وعلى الرغم من أنه اشتهر بأدوار الشروأطلق عليه شرير السينما اشتهربعدد من الافيهات التى مازالت خالدة فى ذهن جمهوره ويرددها حتى الآن ومن أشهرها :

- "ادبح يازكى قدرة" أحد مشاهد فيلم "السلخانة"

- شعر ولا دقن ياروح أمك من فيلم "الشيطان يعظ" مع الفنان نور الشريف

- "هنرقص دانس ياروح أمك" إحدى مشاهده فى فيلم "الفرن" مع معالى زايد ويونس شلبى ويكثر استخدامها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

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- أنت اخترت الحب وأنا اخترت الفلوس علشان الفلوس تشتري الحب.....هي هي ياصاحبي من فيلم "الأشرار" مع رشدي أباظة وناهد شريف

- جملته الشهيرة "اهلا يا قطة" والتى جاءت فى إحدى مشاهد فيلم "حافية على جسر الذهب"، حيث يعد هذا الفيلم علامة بارزة فى تاريخه الفنى.

ولد عادل أدهم فى مدينة الإسكندرية عام 1928، وحاول أن يتجه إلى التمثيل فى بداية حياته، لكنه عدل عن الفكرة لسنوات بسبب رأى أنور وجدى فيه، الذى كان يرى أنه لا يصلح لذلك، فاتجه إلى الرقص، ولم يظهر بعدها على شاشة السينما سوى مرات معدودة فى تلك الفترة، وعمل بعدها لسنوات فى تجارة القطن حتى صدور قرارات التأميم فى الخمسينات، وبدلا من تنفيذ قراره بالهجرة إلى الخارج، قرر أن يعود لتجربة التمثيل مرة أخرى بعد تعرفه على المخرج أحمد ضياء فى عام 1964 الذى قدمه من خلال (هل أنا مجنونة؟)، ومنذ ذلك الوقت، شارك عادل أدهم فى بطولة العديد من الأفلام، ومن أهمها: (ثرثرة فوق النيل، أخطر رجل فى العالم، السمان والخريف، طائر الليل الحزين، الشيطان يعظ، المجهول، سوبر ماركت)، توفى فى عام 1996 بعد إصابته بالتهاب رئوى حاد عن عمر يناهز 67 عامًا